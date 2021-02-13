وهي الخسارة الثالثة لليون هذا الموسم والأولى بعد 4 انتصارات متتالية فتجمد رصيده عند 52 نقطة في المركز الثالث.

وكان مونبلييه البادئ بالتسجيل عبر تيجي سافانييه إثر تمريرة عرضية من الدولي الجزائري أندي ديلور (20).

وأدرك لاعب الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من الدولي الكاميروني كارل توكو إيكامبي.

لكن مونبلييه سجل هدف الفوز في الدقيقة 65 عبر إيلي واهي عندما استغل كرة أبعدها الحارس البرتغالي أنطوني لوبيز إثر ركلة حرة جانبية فتهيأت أمامه وتابعها داخل المرمى.

