أقيمت المباراة في " غروباما ستايديوم" معقل فريق ليون وافتتح التسجيل إرفين كاردونا لبريست في الدقيقة 43 قبل أن يتعادل إسلام سليماني لليون في الدقيقة 62.

وكان ليون يمني النفس بأن يبدأ مشواره مع المدرب الهولندي بشكل أفضل، لاسيما بعد خيبة الفشل في الحصول الموسم الماضي على مركز مؤهل الى دوري الأبطال بإنهائه الدوري رابعاً بفارق نقطتين عن موناكو الثالث.

لكن فريق الرئيس القوي ميشال أولاس الذي خسر جهود أبرز نجومه الهولندي ممفيس ديباي لصالح برشلونة الإسباني، بدأ الموسم بدعسة ناقصة بل كان حتى قريباً من هزيمة أولى على الإطلاق من أصل 11 مواجهة جمعته حتى الآن ببريست الذي غَيَّرَ مدربه أيضاً بالتعاقد مع ميشال دير زاكاريان، وذلك بعدما تخلف في نهاية الشوط الأول بهدف رائع لإيرفين كاردونا الذي بدأ هجمة معاكسة من منتصف الملعب قبل أن ينهيها بتسديدة من 20 متراً بعيداً عن متناول الحارس أنتوني لوبيز (43).

لكن البديل الجزائري إسلام سليماني أنقذ نقطة لليون بإدراكه التعادل بعد دقيقتين فقط على دخوله بتسديدة قوية ومن أول لمسة له للكرة (62).