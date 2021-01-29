ويدين بوردو بفوزه إلى مدافعه ليو دوبوا الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من زاوية صعبة إثر تمريرة من الدولي الإيفواري ماكسويل كورنيه.

وكان ليون البادئ بالتسجيل عبر الكاميروني كارل توكو ايكامبي في افتتاح التسجيل عندما استغل كرة عرضية مرتدة من المدافع لوران كوسييلني فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (32).

وأدرك النيجيري صامويل كالو التعادل بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة (55)، قبل أن يفعلها دوبوا في الوقت القاتل.

وتلقى ليون ضربة موجعة في الدقيقة 21 بإصابة مدافعه البلجيكي جايسون ديناير بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن فترك مكانه للإيفواري سينالي ديومانديه.

وهو الفوز الثاني على التوالي لليون الذي رفع رصيده إلى 46 نقطة واستعاد الصدارة مؤقتاً بفارق نقطة أمام باريس سان جيرمان وليل.





