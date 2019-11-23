استعاد ليون توازنه قبل رحلته الى مدينة سان بطرسبورغ الروسية لمواجهة فريقها المحلي في المسابقة القارية العريقة، وذلك بتغلبه بعشرة لاعبين على ضيفه نيس 2-1 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحسم ليون نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر جف رين-أديلاييد (10) وموسى ديمبيلي (28 من ركلة جزاء)، فيما سجل الدنماركي كاسبر دولبرغ هدف الضيوف (78).

ولعب ليون بعشرة لاعبين لنحو ساعة بعد طرد مدافعه البرازيلي فرناندو مارشال في الدقيقة 34.

وهو الفوز الخامس هذا الموسم لليون الذي أوقف مرسيليا انتفاضته في المرحلة الماضية عندما تغلب عليه 2-1 وحرمه من فوز ثالث على التوالي.

وصعد ليون إلى المركز السابع مؤقتا برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف أمام مونبلييه الذي يحل ضيفا على سانت إتيان الأحد في ختام المرحلة، وبوردو الذي يستضيف موناكو الأحد أيضا.

في المقابل، مني نيس بخسارته السابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

وحقق ليون الأهم قبل سفره إلى روسيا لمواجهة زينيت سان بطرسبورغ في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لحسم بطاقته إلى الدور ثمن النهائي حيث يكفيه التعادل الإيجابي بأكثر من هدف لتخطي دور المجموعات.

ويحتل ليون المركز الثاني في المجموعة السابعة بفارق نقطتين خلف لايبزيغ الالماني المتصدر وثلاث نقاط أمام زينيت سان بطرسبورغ، علما بأن الفريقين تعادلا 1-1 ذهابا (الجولة الأولى) في ليون.

وانتزع أنجيه المركز الثاني مؤقتا بفوزه على ضيفه نيم صاحب المركز الاخير بهدف وحيد سجله توماس مانغاني في الدقيقة 67.

ورفع أنجيه رصيده إلى 24 نقطة بفارق نقطتين امام مرسيليا الذي يحل ضيفا على تولوز الأحد.

وأهدر كل من رينس ونانت فرصة اللحاق بمرسيليا ولو مؤقتاً بسقوطهما في فخ التعادل أمام مضيفيهما متز وبريست بنتيجة واحدة 1-1 على التوالي.

وكان رينس البادئ بالتسجيل عبر أكسيل ديساسي (7)، ورد المالي أداما تراوري مدركا التعادل (47).

وبدوره فرط نانت في تقدمه على مضيفه بريست بهدف للمالي خليفة كوليبالي (31) حيث استقبلت شباكه هدف التعادل عبر إرفين كاردونا (68).

وحقق ديجون فوزاً ثميناً على ضيفه رين بهدفين لفريديريك ساماريتانو (70) والمغربي منير شويار (82) مقابل هدف للبرازيلي رافينيا (58)، وألحق ستراسبورغ خسارة مذلة بمضيفه أميان برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها أنطوني كاسي (43) ولودوفيك أجورك (56) والجنوب إفريقي ليبو موثيبا (72) ونونو دا كوستا من الرأس الأخضر (76).

