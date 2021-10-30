ليون يستضيف لونس في مواجهة مرتقبة من قبل beIN SPORTS October 30, 2021 10:19 0:27 دقيقة ينزل لونس ضيفاً ثقيلاً على ليون اليوم السبت في الجولة 12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي ليون -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة البرازيلي باكيتا يسرق الأضواء في الـ"ليغ 1" 3:03 دقيقة مواجهة نيوكاسل وتشيلسي بطموحات متباينة 2:58 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين توتنهام ومانشستر يونايتد 2:59 دقيقة برشلونة بقيادة بارجوان يواجه ديبورتيفو ألافيس 0:27 دقيقة ليون يستضيف لونس في مواجهة مرتقبة 2:09 دقيقة دوناروما: "حققنا الأهم" 1:15 دقيقة نيمار: "خضنا مباراة صعبة أمام ليل" 5:04 دقيقة باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على ليل 0:35 دقيقة زفيريف يبلغ نصف نهائي بطولة فيينا المفتوحة للتنس 0:55 دقيقة ناغلسمان يطالب لاعبي بايرن بنسيان خيبة كأس ألمانيا