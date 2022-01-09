وسط ظروف خاصة وغير مسبوقة ستقام مباراة قمّة الجولة العشرين من الدوري الفرنسي، بين أولمبيك ليون وضيفه باريس سان جيرمان في غياب نحو خمسة عشر لاعبا على الأقلّ من الفريقين وذلك إمّا بسبب إصابات بعض اللاعبين بفيروس كورونا، أو المشاركة في بطولة أمم أفريقيا أو بداعي الإصابة.

