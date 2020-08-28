ليون يرنو للتألق محلياً August 28, 2020 12:09 2:11 دقيقة بعد تألقه أوروبيا يدخل ليون غمار منافسات الدوري المحلي في جولته الثانية من بوابة ديجون. ليون يريد تسجيل بداية قوية لتفادي خيبة الموسم الماضي. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي ليون ديجون -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة ليون يرنو للتألق محلياً 0:28 دقيقة أرتيتا: من المحزن أن يغادر ميسي برشلونة 0:22 دقيقة ميسي يجتمع بسواريز! 0:22 دقيقة مواجهة مصيرية بين الخور والمرخية 0:38 دقيقة اعتزال التوأم الأميركي بوب ومايك براين 0:46 دقيقة عبد الناصر ألماس تحت طائلة العقوبات 0:29 دقيقة مودريتش وراكيتيتش يغيبان عن تشكيلة منتخب كرواتيا 0:59 دقيقة تأجيل مباراة بايرن في الكأس لمنحه فرصة للراحة 0:30 دقيقة تشيلسي يضم المدافع الفرنسي الشاب مالانغ سار 0:29 دقيقة تقارير إعلامية تؤكد اهتمام كونتي بضم فيدال