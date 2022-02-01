وكانت المباراة بين الفريقين والمقررة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي توقفت بعد أربع دقائق من صافرة البداية إثر أعمال شغب أصيب على إثرها لاعب مرسيليا ديميتري باييت بعبوة مياه على رأسه.

ويدين ليون بالنقاط الثلاث إلى مهاجمه البديل موسى ديمبيليه الذي أربك دفاع مرسيليا، فسجل زميله السويسري جيردان شاكيري هدف التعادل (76) رداً على هدف التقدم للضيف عبر ماتيو غندوزي بعد 10 دقائق من صافرة البداية، قبل أن يوجه ديمبيليه الضربة القاضية في الدقائق القاتلة بتسجيله هدف الفوز (89).

وتجمد رصيد النادي المتوسطي الذي تلقى خسارته الأولى في مبارياته العشرة الأخيرة عند 40 نقطة في المركز الثالث، متأخراً بفارق نقطتين عن نيس الثاني و13 عن باريس سان جيرمان المتصدر، فيما صعد ليون للمركز السابع مع 34 نقطة.

