عزز ليون رصيده في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، مقلصاً الفارق بينه وبين ليل الثاني إلى خمس نقاط ومبتعداً بفارق ست نقاط عن ملاحقه المباشر سانت إتيان.

ودك ليون شباك ضيفه بهدفين في الشوط الأول، جاء الأول بعد تمريرة في العمق من حسام عوار إلى المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي، فتخلص من المدافع الكرواتي ماتيو بافلوفيتش وتوغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية عجز الحارس لودوفيك بوتيل عن صدها (14).

وسجل مارتان تيرييه الهدف الثاني بعدما مرر عوار كرة حاسمة ثانية، فتوغل وسدد كرة أرضية بقدمه اليمنى خدعت الحارس (39).

واستعان الحكم بتقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر" لإلغاء هدف تيرييه الرأسي بداعي تسلل قائد الفريق المضيف نبيل فقير صاحب التمريرة (75).

وقلص أنجيه الفارق بنيران صديقة بعد خطأ من حارس ليون البرتغالي أنطوني لوبيش الذي أهدى كرة لمهاجم الضيف البوركيني برتران تراوري الذي حاول تمريرها، لكن لوكاس توسار حولها خطأ لمرمى فريقه (89).