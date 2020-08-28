وقال بيان صادر عن النادي الفرنسي "حسام عوار هو اللاعب الوحيد من التشكيلة التي جاءت نتيجته إيجابية. منذ معرفته بنتيجة الفحص قام حسام عوار بعزل نفسه حيث سيخضع للحجر الصحي على مدى 14 يوما علما بأنه لا يعاني من أي عوارض".

وأكد ليون بأن عوار أصيب بوباء كوفيد-19 خارج أسوار النادي.

وتأتي هذه الضربة القوية لعوار (22 عاما) بعد يوم واحد من استدعائه إلى صفوف منتخب فرنسا للمرة الأولى في مسيرته من قبل مدرب الديوك ديدييه ديشان.

وتلتقي فرنسا مع السويد وكرواتيا في 5 و8 ايلول/سبتمبر المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وكان زميل عوار في صفوف منتخب فرنسا بول بوغبا أصيب أيضاً بفيروس كورونا المستجد بالأمس واستبعد بدوره من صفوف المنتخب الوطني.

