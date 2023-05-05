قدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتذاره لناديه باريس سان جيرمان الفرنسي ولزملائه بعد الزيارة التي قام بها إلى السعودية مطلع الأسبوع الحالي، غداة خسارة فريقه أمام لوريان في الدوري المحلي ومن دون إذن النادي، كما أعلن في حسابه على انستغرام الجمعة.

وقال ميسي، أفضل لاعب في العالم، في شريط فيديو مقتضب بثه باللغة الإسبانية: "كنت صدقاً أعتقد بأننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما كانت العادة في الأسابيع الأخيرة".

وتابع بطل العالم "قمت بتنظيم السفر ولم أتمكن من إلغائه بعد أن ألغيته سابقاً. أنا أعتذر من زملائي وأنتظر ماذا سيقرر النادي. أطلب الصفح من زملائي ومن النادي".