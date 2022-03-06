وتناوب على تسجيل الرباعية في الشوط الأوّل جوناثان بامبا (3) والكندي جوناثان ديفيد (71)، قبل أن يستفيد الفائز في الثاني من طرد لاعب وسط كليرمون الغاني ساميس عبدالسميد في الدقيقة 68 ليضيف هدفين عبر مدافعه التركي مهمت زكي تشيليك (84) ومهاجمه البديل الشاب إيغور زيغروفا من كوسوفو (90).

وهو الفوز الثاني توالياً لليل بعد أوّل على حساب ليون 1-0 في المرحلة الماضية، فيما حافظ على شباكه خالية من الأهداف للمباراة الرابعة في "ليغ1" منذ خسارته أمام باريس سان جرمان 1-5 في المرحلة الـ 23.

وصعد ليل للمركز السابع برصيد 42 نقطة متساوياً مع نانت، في حين بقي كليرمون في المركز الخامس عشر مع 28 نقطة.

من جهته، عزز رين حظوظه بحجز مقعد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه أنجيه 2-0.

وتقاسم رين الهدفين في الشوطين، فافتتح التسجيل في الأوّل عبر بنجامان بوريغو (33)، ليضاعف النتيجة في الثاني بفضل غايتان لابورد (87)، في هدفه الـ 14 في الدوري هذا الموسم.

ورفع رين الذي حقق فوزه الرابع عشر هذا الموسم رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة ثانية، تعثر ستراسبورغ الخامس أمام مضيفه رينس الذي انتزع منه تعادلاً قاتلاً 1-1 في الدقيقة 84 بفضل الدنماركي ينس كاجوست، رداً على هدف الافتتاح من جان-ريكني بيليغارد (69).

ورفع ستراسبورغ رصيده إلى 44 نقطة، وبات تحت تهديد نانت المنتشي بتأهله إلى نهائي مسابقة الكأس المحلية ليلاقي نيس، والفائز على ضيفه مونبلييه 2-0، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس.

سجل هدفي الفريق الكاناري راندال كولو مواني (69) وويليم غوبلز (90+3).



وفي مباراة أخرى فاز تروا على مستضيفه بوردو 2-0.