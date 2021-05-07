

ضمن ليل استمراره في صدارة الدوري الفرنسي لجولة إضافية بفوزه على مضيفه لانس 3-0 اليوم الجمعة في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وسارت المباراة بأفضل طريقة يتمناها عشاق ليل، إذ افتتح النتيجة التركي بوراك يلماز مبكراً من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة قبل يأتي طرد ميكلين من طرف المضيف بتلقيه الإنذار الأصفر الثاني (35).

واستغل ليل الزيادة العددية سريعاً عندما أضاف يلماز الهدف الثاني له ولفريقه (40)، ومن ثم أتى الدور على الكندي ديفيد (60).

ورفع ليل رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه باريس سان جيرمان الذي لعب مباراة أقل.

وتجمد رصيد لانس عند 56 نقطة في المركز السابع وهو ذات رصيد مرسيليا السادس والذي لعب مباراة أقل أيضاً.

