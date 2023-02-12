أصحاب الأرض تحصلوا على ركلة جزاء تمكن الكندي جوناثان ديفيد من ترجمتها هدفاً أول لليل في الدقيقة الثالثة والعشرين. ليعود ديفيد بعد خمس دقائق ويدون الثاني لفريقه وموقعاً على ثنائيته الخاصة، انتصار رفع به ليل رصيده إلى النقطة الحادية والأربعين.

وتغلّب تولوز على ضيفه رين بثلاثة أهداف لواحد.

رافاييل راتاو منح التقدّم لأصحاب الأرض عند الدقيقةِ السابعة والعشرين، بعيد ذلك بدقيقة واحدة، أضاف زكريّـاء أبو خلال) الهدف الثاني.

فيما دوّن تايس دالينغا الهدف الثالث لفريق تولوز عند الدقيقة السابعة والثلاثين

هذا وقلصَ رين الفارق بواسطة أنتوني روالت بعدما حوّل كرة بالخطأ في مرمى فريقِه عند الدقيقة 55 وبهذا الفوز رفعَ تولوز رصيدَه إلى 32 نقطة فيما تجمد رصيد رين عند 40 نقطة.

وخيم التعادل الايجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت أنجيه بضيفه أوكسير، هدف أنجيه الأول سجله لاعب أوكسير ريان رافيلوسون بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثانية، ليعادل ماتيس ايلين النتيجة لأوكسير عند الدقيقة الثانية والعشرين بهدف دونه من علامة الجزاء، ليصبح رصيد انجيه خمس عشرة نقطة، بينما اوكسير عند عشر نقاط.



