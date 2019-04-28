أهداف ليل تناوب على تسجيلها كل من لويك ريِمي في الدقيقة 51 وجوناثان بامبا في الدقيقة 64 ثم أضاف التركي محمد زكي سيلك الهدف الثالث في الدقيقة 70 وبعد عشر دقائق واصل نيكولاس التسجيل بإحرازه الهدف الرابع، قبل أن يختتم روي فونتي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

وعزز ليل موقعه في المركز الثاني برصيد 68 نقطة بينما توقف رصيد نيم عند 46 نقطة في المركز التاسع.

وضمن المرحلة ذاتها تغلب نيس على غانغان بثلاثية نظيفة وكان على ديجون بهدف نظيف وتعادل إميان مع ستراسبورغ بدون أهداف كما تعادل أنجيه مع رانس (1-1).

