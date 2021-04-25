وتقدم ليون بهدفين لكل من الجزائري إسلام سليماني (20) والبرتغالي جوزيه فونتي خطأ في مرماه (35) وبعد ذلك افتتح التركي بوراك يلماز التسجيل للضيوف في الدقيقة 45 ثم أدرك الكندي جوناثان دايفيد التعادل (60) ليعود الدولي التركي لمنح ليل هدف الفوز (85) والعودة إلى الصدارة.

وبعد أن صعد باريس سان جيرمان مؤقتاً إلى ريادة الـ"ليغ" يوم السبت عقب الفوز على ميتز 3-1، عاد ليل إلى الصدارة بـ73 نقطة وبفارق نقطة عن الفريق الباريسي وموناكو ثالثاً (71 نقطة) وليون رابعاً بـ67 نقطة.

وعاد فريق المدرب كريستوف غالتييه إلى سكة الانتصارات بعد تعثره (1-1) أمام مونبلييه في المرحلة السابقة، فيما مني ليون بالخسارة الأولى بعد فوزين متتالين وتعادل.

وهدد سيلماني عندما وصلته الكرة على مسافة قريبة داخل المنطقة حاول إسقاطها "لوب" فوق الحارس لكنها علت العارضة بقليل (17).

ونجح الجزائري في افتتاح التسجيل بعد دقيقتين عندما وصلته عرضية من ليو دوبوا عن الجهة اليمنى تابعها صاروخية في سقف المرمى من مسافة قريبة (19).

وضاعف قلب الدفاع فونتي تقدم أصحاب الأرض بهدف عكسي عندما رفع دوبوا الكرة من ضربة ثابتة حوّلها في مرماه (35).

وقلّص ليل الفارق في توقيت مهم مباشرة قبل الدخول إلى الاستراحة بضربة حرة رائعة بعيدة المدى من يلماز على يمين الحارس البرتغالي أنتوني لوبيز (45+1).

وقام لوبيز بتصدٍ رائع ليبعد رأسية قوية من بنجامان أندريه (59).

ونجح ليل في معادلة النتيجة عندما مرر البرازيلي لوكاس باكيتا كرة خاطئة إلى أحد زملائه، اقتنصها يلماز وانطلق على الجهة اليسرى قبل أن يمرر كرة خالصة إلى ديفيد أمام المرمى تابعها في الشباك (60).

أجبر البرازيلي تياغو منديش حارس ليل مايك مينيان على إبعاد الكرة إلى ركنية بتصدٍ رائع بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة (67).

وفرض بعدها ليل أفضليته حيث أتيحت فرصة أخرى لديفيد أبعدها لوبيز (71).

وأثمر ضغط ليل عن هدف غالٍ عندما وصلت الكرة إلى التركي يوسف يازشي في منتصف الملعب تابعها رأسية إلى مواطنه الذي انطلق بها إلى داخل المنطقة وسط سوء رقابة دفاعية وأسكنها جميلة فوق لوبيز وسط فرحة جنونية على مقاعد البدلاء (84).





