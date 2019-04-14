على ملعب "بيير موروا" بمدينة ليل، قدّم صاحب الأرض مباراة كبيرة وسجّل خماسية كاملة في مرمى عملاق "ليغ 1" تداول عليها توما مونييه (7 خطأ في مرمى فريقه) ونيكولاس بيبي (51) وجوناثان بامبا (65) وغابريال ماغالايش (71) وجوزيه فونتي (84)، في حين بصم على هدف سان جيرمان الوحيد خوان بيرنات (11) والذي أقصي بالبطاقة الحمراء المباشرة (36).

ولم يتكبد الباريسيون مثل هذه النتيجة الثقيلة منذ تاريخ 2 كانون الثاني/ديسمبر 2000، وكان ذلك على أرض سيدان.

وتجمد رصيد سان جيرمان عند 81 نقطة في الصدارة وبعيد جداً عن وصيفه ليل الذي عزز وصافته بمجموع 64 نقطة.

وسيكون النادي الباريسي مرشحاً للتتويج بلقبه الثامن محلياً على مستوى الدوري الأربعاء المقبل في حال فوزه على مضيفه نانت، صاحب المركز 15، على أرضية ملعب "لابوجوار" في مباراة مؤجلة لحساب المرحلة الثامنة والعشرين.

في باقي المباريات، انتزع سانت إتيان ثلاث نقاط ثمينة في صراعه على المراكز الأوروبية، وتقدم إلى المركز الرابع بفوزه على ضيفه بوردو 3-صفر.

وضيق فريق "الخضر" الخناق على ليون في سعيه لإنتزاع المركز الثالث الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ لم يعد يبتعد عنه سوى ثلاث نقاط (53 مقابل 56)، فيما تجمد رصيد بوردو عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل لسانت إتيان لاعب الوسط التونسي وهبي الخزري من ركلة جزاء (56) بعدما إستعان الحكم بتقنية المساعدة بالفيديو "VAR" لإحتساب لمسة يد على المدافع الإسباني سيرغي بالنسيا داخل المنطقة.

وأضاف ماثيو ديبوشي الهدفين الثاني برأسية والثالث بتسديدة من قدمه اليمنى (74 و90)، رافعا رصيده إلى أربعة أهداف في 19 مباراة في الدوري هذا الموسم.

من جانبه، فاز مونبلييه على ضيفه تولوز 2-1، وبات يشكل تهديداً لمرسيليا صاحب الخامس إذ بات يتأخر عنه بفارق ثلاث نقاط فقط.

ورفع مونبيليه رصيده إلى 48 نقطة، فيما تجمد رصيد تولوز عند 35 في المركز الرابع عشر.

وابتعد رين عن المراكز الأوروبية بعد تعادله السلبي مع نيس، في مباراة شهدت إصابة لاعبيه قائم مرمى ضيفه ثلاث مرات، اثنتان منها لأدريان هونو في غضون دقيقتين (80 و82).

ويحتل رين المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة مقابل 48 لنيس الثامن.

باريس سان جيرمان وليل (1-5) .. ملخص اهداف واحداث المباراة

نهاية المباراة: ليل يحقق انتصاراً عريضاً على المتصدر (5-1)

- دق 84: هدف ا المدافع البرتغالي وقائد فريق ليل جوزيه فونتي يوقع الهدف الخامس برأسية قوية في ظل غياب الرقابة من الدفاع الباريسي.

- دق 82: جوناثان بامبا يدنو من تدوين الثنائية الشخصية وخامس أهداف ليل بتسديدة قوية لولا تصدي أريولا.

- دق 71: هدف ا غابريال ماغالايش يثقل كاهل الـ"بي.أس.جي" بهدف رابع من رأسية مميزة بعد مخالفة منفذة بإتقان من بيبي.

- دق 65: هدف ا جوناثان بامبا يستغل ثغرة كبيرة في دفاع الباريسي ويطلق قذيفة مباغتة غالطت الحارس أريولا وأعلنت عن ثالث أهداف ليل.

- دق 51: هدف ا الإيفواري نيكولاس بيبي هداف فريق ليل (19 هدفاً) يتقدم لفريقه بالهدف الثاني بعد انفراد من وسط الملعب وضع على إثره الكرة بسلاسة في مرمى ألفونس أريولا.

- دق 48: الألماني كيرير قريبا جداً من توقيع هدف التقدم الثاني للباريسي برأسية متقنة بعد عرضية لباريديس.

بداية الشوط الثاني

باريس سان جيرمان وليل .. أرقام مهمة بين الشوطين - لأول مرة يتسبب البلجيكي توما مونييه في تسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقه في مجموع 99 مباراة خاضها مع الـ"بي.أس.جي" في جميع المسابقات. - تمكن الظهير الإسباني خوان بيرنات من تسجيل 4 أهداف من مجموع 6 تسديدات مؤطرة على المرمى مع الباريسي في مسابقتي الدوري ودوري الأبطال. - بطرده في الدقيقة 36 من الشوط الأول، يكون بيرنات قد بصم على أول بطاقة حمراء في مسيرته الكروية.

نهاية الشوط الأول (1-1): حتى الآن .. باريس سان جيرمان في ثوب البطل على ملعب بيير موروا.

- دق 45: ليل كاد يباغت الضيف العاصمي بالهدف الثاني لولا استبسال الدفاع أمام مهاجم ليل.

- دق 41: يوليان دراكسلر كاد يتقدم للباريسي بكرة مباغتة داخل المنطقة ولكن حارس ليل مايك مانيان كان متيقظاً.

- دق 36: الحكم بينوا باستيان يشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه خوان بيرنات عقب ارتكابه خطأ على مهاجم ليل نيكولاس بيبي بصفة موقعه كآخر مدافع.

- دق 30: باريديس يحاول من مخالفة حرة مباشرة على حدود المنطقة ولكن تسديدته انحرفت عن مسار المرمى بسنتيمترات قليلة.

- دق 11: هدف ا خوان بيرنات يعيد المباراة إلى نقطة بدايتها سريعاً بإدارك هدف التعادل بعد انسلال ذكي وتمريرة ماكرة من كيليان مبابي.

- دق 7: هدف ا البلجيكي توما مونييه يهدي هدف التقدم لأهل الدار بعد أن حوّل كرة إيكوني بالخطأ في مرمى فريقه.

بداية المباراة

باريس سان جيرمان - ليل .. تشكيلتا الفريقين