

وتقدّم ليل بثنائية مبكرة لمهاجمه الدولي الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقتين الخامسة والتاسعة رافعاً غلته إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم، قبل أن يقلّص أصحاب الأرض الفارق قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول عبر السنغالي كريبان دياتا (41).



وتلقى موناكو ضربة موجعة بطرد مدافعه الصربي ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة 78 لتلقيه الإنذار الثاني، لكن ليل فشل في استغلال النقص العددي بل أن شباكه استقبلت هدف التعادل عبر البديل وسام بن يدر في الدقيقة 83، وهو الهدف السابع لبن يدر هذا الموسم.



وارتقى موناكو إلى المركز السابع مؤقتاً برصيد 19 نقطة، فيما بقي ليل بالمركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.