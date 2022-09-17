وبصم على أهداف ليل كل من الكندي جوناثان ديفيد (5) والجزائري آدم وناس (53).

وتكفّل فارس شيبي بتسجيل هدف تولوز (48).

وبذلك صعد ليل إلى المركز السادس مؤقتًا برصيد 13 نقطة مقابل 8 نقاط لتولوز الذي بات في المركز الثاني عشر مؤقتًا أيضًا.

مونبلييه يتخطّى ستراسبورغ

وضمن المرحلة ذاتها تغلّب مونبلييه على ضيفه ستراسبورغ بهدفين لواحد.

وسجّل لمونبلييه كل من أرنو نوردان (17) وتيجي سافانييه من ركلة جزاء (90+5).

في المقابل بصم المهاجم الدولي السنغالي حبيب ديالو على الهدف الوحيد لستراسبورغ (86).

ورفع مونبلييه رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع مؤقتا، فيما تجمّد رصيد ستراسبورغ عند 5 نقاط في المرتبة السابعة عشرة مؤقتًا أيضًا.