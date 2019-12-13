حصد ليل ثالث الترتيب فوزا رابعا على التوالي في المرحلة 18 ضمن بطولة فرنسا لكرة القدم، بتغلبه السبت على ضيفه مونبلييه 2-1.

ورفع الفريق الشمالي رصيده الى 31 نقطة من 18 مباراة مقابل 34 لمرسيليا الثاني والباحث عن فوز سابع تواليا عندما يحل السبت على متز.

افتتح ليل التسجيل عبر جوناثان ايكوني (40 من ركلة جزاء)، لكن الجزائري اندي دولور صعب عليه الأمور متابعا عرضية على باب المرمى ومدركا التعادل في آخر ربع ساعة (74).

واستعاد ليل التقدم بهدف من تسديدة في الزاوية اليمنى للحارس نفذها البرتغالي ريناتو سانشيس (84).

وفي الدقيقة الاخيرة، كان ليل قادرا على تعزيز النتيجة، لكن النيجيري فيكتور أوسيمهين أهدر ركلة جزاء صدها ببراعة الحارس الارجنتيني خيرونيمو رولي (90).

قال دولور بعد المباراة "كان الشوط الأول معقدا. أن نعود مع فريق جيد في المرتدات كان امر صعبا".

