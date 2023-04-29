

وسجل البرتغالي أندريه غوميش هدفين (22 و33)، كلاهما من تمريرة حاسمة لريمي كابيلا الذي أضاف بدوره الهدف الثالث (37).

ورفع ليل رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس، آخر المراكز المؤهلة إلى مسابقة قارية وتحديدًا تصفيات مسابقة كونفرنس ليغ "دوري المؤتمر الأوروبي".

ويمكن لليل، بطل فرنسا عام 2021، أن يحلم بالمركز الرابع الذي يخوّله التأهل الى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إذ يتخلف بنقطتين عن موناكو الرابع الذي يستضيف مونبلييه الأحد.

أما أجاكسيو، وصيف القاع، فيبدو هبوطه حتميًا، إذ يبتعد بفارق 10 نقاط عن أول المراكز الآمنة قبل خمس مباريات من النهاية.