ورفع ليل رصيده الى 69 نقطة مقابل 63 لليون الثالث و62 لسانت اتيان الرابع.

ودخل ليون المباراة أملاً في تقليص الفارق إلى نقطتين عن ليل لكن الأخير نجح في انتزاع التعادل، ليضمن بنسبة كبيرة البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة إلى دوري الأبطال لانه يتقدم على منافسه بفارق 6 نقاط قبل نهاية الدوري بثلاث مراحل.

جاءت مباراة ليون وليل مثيرة في مجرياتها حيث تقدم أصحاب الأرض مبكراً بفضل هدف لمارتان تيرييه بعد مرور 11 دقيقة.

وانتظر ليل حتى مطلع الشوط الثاني ليدرك التعادل عندما ارتكب المدافع البلجيكي جايسون ديناير خطأ فادحاً لتصل الكرة إلى لوك ريمي، فقام الأخير بمراوغة حارس ليون البرتغالي انتوني لوبيس واودع الكرة داخل الشباك (20).

ومن خطأ دفاعي آخر نجح ليل في التقدم عندما أطلق بوباكاري سوماري كرة قوية من مسافة قريبة ارتطمت بالعارضة وتهاوت داخل الشباك (68).

ورمى ليون بكل ثقله لإدراك التعادل وكان له ما أراد بواسطة تسديدة يسارية لليو دوبوا (74).

وكان سانت إتيان ضغط على جاره ليون بفوزه على موناكو 3-2 في عقر دار الأخير الأحد أيضاً.

ولا يزال موناكو مهدداً بالهبوط إلى الدرجة الثانية حيث لا يتقدم عن كان آخر الهابطين سوى بثلاث نقاط فقط. يذكر إن فريق الإمارة لم يفز في آخر ست مباريات له في الدوري المحلي.

وكان فريق الإمارة بدأ المباراة جيداً واستحق التقدم بهدف رائع للاعبه البرتغالي جلسون مارتنز المعار إليه من أتلتيكو مدريد الإسباني، بعدما سيطر على الكرة على صدره قبل ان يطلقها "على الطاير" داخل الشباك (17).

وكان بوسع موناكو مضاعفة تقدمه لكن الروسي ألكسندر غولوفين والكولومبي راداميل فالكاو أهدرا فرصتين سهلتين (21 و34 توالياً).

وتعرض موناكو لضربة قوية باصابة حارس مرماه الكرواتي دانيال سوباشيتش فحل بدلاً منه سيدو سي المغمور.

وانتفض سانت اتيان في الشوط الثاني لكن موناكو فوت فرصة ذهبية عندما تصدت العارضة لكرة سددها البولندي كميل غليك (54).

ونجح سانت إتيان في ادراك التعادل بالنيران الصديقة بواسطة لاعب موناكو فودو بولي توري (59)، ثم اضاف ريمي كابيلا هدف التقدم (71) تلاه ارنو نوردين بالثالث (80).

ورد موناكو بهدف شرفي لكارلوس فينيسيوس لكن بعد فوات الاوان في الدقيقة الاخيرة.