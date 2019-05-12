ودخل فريق المدرب كريستوف غالتييه إلى مباراته وضيفه بوردو وهو في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن مطارده ليون الذي يحل لاحقاً ضيفاً على مرسيليا، وقد نجح في توسيعه إلى 9 نقاط بفضل لويك ريمي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 27 من اللقاء الذي أكمله الضيوف بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة بعد طرد المدافع البرازيلي بابلو (88).

وبفوزه الـ21 هذا الموسم حقق ليل رقماً قياسياً شخصياً لهذه المرحلة من الموسم، رافعاً رصيده إلى 72 نقطة ليعادل أيضاً رقمه الشخصي لأفضل مجموع نقاط والذي حققه موسم 2010-2011 حين توج بلقبه الأول في الدوري منذ 1954 والثالث في تاريخه.

وستكون المباراتان الأخيرتان لرجال لغالتييه هامشيتين ضد أنجيه على أرضهم ورين خارجها.

وستكون الفرصة سانحة لاحقاً أمام ليون لتعزيز مركزه الثالث المؤهل إلى الدور التمهيدي الثالث لدوري الأبطال في حال فوزه على مرسيليا، لأنه سيبتعد بفارق 4 نقاط عن ملاحقه سانت إتيان الذي خسر الجمعة على أرضه أمام مونبلييه صفر-1.

وعاد غانغان إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى بعد ستة مواسم متتالية في دوري الدرجة الأولى، وذلك بتعادله مع مضيفه رين 1-1.

ودخل غانغان الذي فاجأ الجميع باقصائه باريس سان جيرمان حامل اللقب من الدور ربع النهائي من كأس الرابطة في طريقه إلى النهائي حيث خسر أمام ستراسبورغ بركلات الترجيح، إلى هذه المباراة وهو في ذيل الترتيب بفارق 8 نقاط عن منطقة الأمان.

وبتعادله أمام مضيفه رين بهدف لألكسندر مندي (87) مقابل هدف للسنغالي إسماعيلا سار (15) في مباراة أضاع في ثوانيها الأخيرة (90+2) فرصة الفوز بإهداره ركلة جزاء عبر ماركوس تورام، نجل المدافع الدولي السابق ليليان تورام، حسمت البطاقة الأولى إلى الدرجة الثانية التي يعود إليها غانغان بعد ستة مواسم متتالية في دوري الكبار الذي غاب عنه منذ موسم 2003-2004 قبل أن يسجل عودته اليه في موسم 2012-2013.

ولن تحسم هوية الهابطين الآخرين إلى الدرجة الثانية حتى المرحلة الأخيرة، إذ يتساوى كان الثامن عشر مع موناكو السابع عشر ولكل منهما 33 نقطة قبل مرحلتين على ختام الموسم، فيما يتخلّف عنهما ديجون التاسع عشر قبل الأخير بنقطتين فقط لكن بانتظاره مباراة صعبة للغاية السبت المقبل في ملعب باريس سان جيرمان البطل.