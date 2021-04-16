ليل يسعى لتجاوز عقبة مونبلييه من قبل beIN SPORTS April 16, 2021 13:20 1:48 دقيقة في افتتاح الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي، يسعى ليل المتصدر لمواصلة زحفه نحو اللقب الرابع في تاريخه ومقاومة ضغط مطارده المباشر باريس سان جيرمان، وذلك عندما يستضيف مونبلييه الذي يملك في رصيده لقبا يتيما أحرزه قبل تسع سنوات. تقارير إخبارية مونبلييه الدوري الفرنسي ليل -آخر الفيديوهات 1:48 دقيقة ليل يسعى لتجاوز عقبة مونبلييه 0:47 دقيقة السعادة تسود أجواء أرسنال بعد بلوغ نصف النهائي 1:01 دقيقة سولشار: "خضنا مباراة غرناطة تحت شعار الفوز" 0:52 دقيقة فونسيكا وبيليغريني يقرّان بصعوبة تجاوز عقبة أياكس 3:37 دقيقة من هو رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الجديد ؟ 2:57 دقيقة روما يتعادل مع أياكس ويتأهل إلى نصف النهائي 4:08 دقيقة فياريال يتخطى دينامو زغرب ويبلغ المربع الذهبي 3:13 دقيقة مانشستر يونايتد يُقصي غرناطة ويبلغ نصف النهائي 3:59 دقيقة أرسنال يقسو على سلافيا براغ ويتأهل إلى نصف النهائي 3:13 دقيقة يونايتد وأرسنال وروما وفياريال إلى نصف النهائي