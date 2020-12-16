وسجل التركي يوسف يازجي (19) والأميركي ثيموتي وياه (90+3) هدفي ليل.

ورفع الفريق الشمالي رصيده إلى 32 نقطة، أما ديجون فهو في المرتبة الأخيرة برصيد 9 نقاط.

ويقدم ليل مستويات رائعة هذا الموسم وهو حقق فوزه الثالث تواليًا في الدوري ومني بهزيمة واحدة فقط، ويستقبل فريق العاصمة حامل اللقب باريس سان جيرمان الأحد في قمة المرحلة 16.

وجاء هذا الفوز في خضم بلبلة في إدارة الفريق الشمالي بعدما أعلن رئيسه ومالكه جيرار لوبيز في وقت سابق من الأربعاء أنه قد يبيع النادي لمستثمرين اجانب جراء الازمة المالية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد.



لكن على أرض الملعب لم يتأثر اللاعبون بما يحصل في الكواليس وسجل يازجي الهدف الأول عندما وصلته الكرة إلى داخل المنطقة من مواطنه زكي شيليك تابعها زاحفة على يمين الحارس السويسري أنتوني راسيوبي (19)، مسجلا هدفه الخامس فس الدوري هذا الموسم.

وظن ليل أنه تحصل على ركلة جزاء بعدما احتسب الحكم خطأ لصالح التركي الآخر بوراك يلماز قبل أن يتراجع عن قراره بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد.

وسجل ثيموتي، نجل الفائز بالكرة الذهبية سابقًا الليبيري جورج وياه، الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع هو الاول له في الدوري منذ ان سجل لصالح سان جرمان في آب/أغسطس 2018.

في مباراة أخرى، فرط مونبلييه بفرصة التقدم في الترتيب بسقوطه على أرضه 2-0 أمام ميتز ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الخامس.

وفاز رينس على ضيفه نانت 3-2، فيما خسر آنجيه أمام ضيفه ستراسبورغ 0-2 ونيم أمام نيس بالنتيجة ذاتها.

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