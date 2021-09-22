منح جوناثان دايفيد ليل هدفه الأول في الدقيقة 31 قبل أن يضيف زميله بنجامين آندري الهدف الثاني عند الدقيقة 43، بعدها قلص رانس النتيجة عبر لاعبه أليكسيس فليبس من علامة الجزاء في الدقيقة 74.

وحقق موناكو الفوز على سانت اتيان 3-1 على ملعب لويس الثاني في الإمارة.

تقدم موناكو الذي يعاني بعض الشيء مطلع الموسم الحالي، بواسطة مهاجمه الألماني كيفن فولاند (27)، ثم أكمل سانت اتيان المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد حارس مرماه اتيان غرين للمسه الكرة خارج المنطقة (33)، لكنه على الرغم من ذلك أدرك التعادل بواسطة الغابوني دنيس بوانغا قبل نهاية الشوط الاول بأربع دقائق.

ومنح وسام بن يدر التقدم مجددا لموناكو من ركلة جزاء مباشرة بعد مشاركته بديلا (61) قبل أن يحسم اللاعب ذاته النتيجة في صالح فريقه قبل نهايتها بأربع دقائق.

واكتسح رين ضيفه كليرمون الصاعد حديثا الى الدرجة الأولى بسداسية نظيفة، بينها ثنائية لمهاجمه الوافد الجديد الغاني كمال الديم سليمانا.

وتعادل مونبلييه مع بوردو 3-3 في مباراة مثيرة أيضا، فيما تغلب نانت على بريست 3-1.