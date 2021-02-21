ورفع ليل رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن وصيفه ليون الذي كان تصدر مؤقتاً بفوزه على مضيفه بريست 3-2 الجمعة.



وعوّض ليل خسارته الأوروبية أمام أياكس أمستردام 1-2 في الدوري الأوروبي>



وأوقف ليل زحف لوريان الذي تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الـ 18، بعدما كسب 11 نقطة من أصل 15 ممكنة في مبارياته الخمس الأخيرة.



افتتح ليل التسجيل عبر النيران الصديقة بعدما حوّل أندرو غرافيلون الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه وهو يحاول إبعاد تسديدة للمدافع التركي محمد زكي سيليك (20).



وأدرك أصحاب الأرض التعادل بفضل تسديدة بينية من المدافع جيروم هيرغو في الزاوية المعاكسة للحارس (23).



تقدم الضيف مجدداً عبر البرتغالي جوزيه فونتي بعد تشتيت سيىء للكرة وصلت إلى مدافع ليل الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة استقرت في الشباك (38).



وأضاف ليل الثالث من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء نفذها بنجاح جوناثان إيكونيه (59)، والرابع بتسديدة بينية قوية من البديل المدافع الكرواتي دوماغو براداريتش (90+1).