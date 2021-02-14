وكان النادي الباريسي تصدر مؤقتا بفوزه على نيس 2-1 السبت، قبل أن ينتزع ليل المركز الأوّل بفارق نقطة (55 مقابل 54).

ووقف بريست حائلا دون رفع ليل الفارق إلى 3 نقاط، كما منعه من تحقيق انتصاره السابع تواليا في الدوري والثامن في مختلف المسابقات.

وفشل ليل في الثأر من بريست الذي كان ألحق به خسارته الأولى هذا الموسم بفوزه عليه في مباراة الذهاب 3-2 في المرحلة العاشرة.

ولم تشهد المباراة الكثير من المحاولات الخطرة من الطرفين، إذ برغم سيطرة صاحب الأرض حتى الدقيقة 23 من ناحية التسديدات والاستحواذ على الكرة، إلا أنه لم ينجح في هز شباك ضيفه.

غير أن الفرصة الأخطر في الشوط الأوّل لاحت لبريست في الدقيقة 34 عندما صد الحارس ميك ماينيان تسديدة من المدافع رومان بيرو، قبل أن يتلقف رومان فيفر الكرة من 20 مترا ويسدد بجانب المرمى.

في الشوط الثاني رفض الحكم هدف مهاجم ليل الكندي جوناثان دافيد بتسديدة بقدمه اليمنى بعدما لمس زميله المدافع البرتغالي خوسيه ميغيل فونتي الكرة بيده (67).

وابتعد رين أكثر عن المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا العريقة بسقوطه أمام ضيفه سانت اتيان 2-صفر، سجلهما الغابوني دنيس بوانغا (27) وارنو نورالدين (71).

وتابع رين مسلسل نتائجه السيئة، إذ بعد خروجه من كأس فرنسا، بات يتأخر في المركز الخامس بفارق 11 نقطة عن موناكو (49 مقابل 38).

ولم يحقق رين سوى فوز يتيم منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

في المقابل حقق سانت إتيان فوزه الثالث في أربع مباريات، ليصعد للمركز 15 برصيد 29 نقطة ويبتعد أكثر عن منطقة الهبوط.

نانت يستعيد نغمة الانتصارات





واستعاد نانت نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه أنجيه 3-1 في المباراة الاولى بقيادة مدربه الجديد أنطوان كامبواريه بديل المقال ريمون دومينيك.

وهو الفوز الأوّل لنانت منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ليوقف سلسلة من 16 مباراة من دون انتصار، علما بأنه يحتل المركز 18 برصيد 22 نقطة.

سجل لفريق الـ "كاناري" موسيس سيمون (4) والمغربي الأصل عمران لوزا (7 من ركلة جزاء) وعبدالقادر بامبا (86)، فيما سجل توماس مانغاني هدف أنجيه (33).

وقلب ستراسبورغ تأخره أمام مضيفه متز بهدف سجله توماس ديلان (17)، إلى فوز مثير 2-1 بفضل ثنائية أدريان تومسون (33 و84).

وحافظ ستراسبورغ على مركزه الـ 16 برصيد 28 نقطة.

وخسر ديجون أمام ضيفه نيم صفر-2، سجلهما رينو ريبارت (76) والسويدي نيكلاس إلياسون (87).