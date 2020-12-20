استعاد ليل صدارة الدوري الفرنسي بتعادله على ملعبه "بيار موروا" مع حامل اللقب باريس سان جيرمان من دون أهداف في ختام الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

وتوقفت انتصارات ليل المتتالية عند ثلاثة وسقط في فخ التعادل للمرة السادسة هذا الموسم، فرفع رصيده الى 33 نقطة بفارق الأهداف أمام ليون الفائز على مضيفه نيس برباعية نظيفة السبت في افتتاح المرحلة، فيما تراجع باريس سان جيرمان الى المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

وخاض فريق العاصمة المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لعدم تعافيه من الإصابة، فيما أبقى المدرب الألماني توماس توخيل النجم الآخر كيليان مبابي على دكة البدلاء بسبب معاناته من إصابة عضلية ارغمته على الغياب عن الحصة التدريبية السبت.

وكان باريس سان جيرمان الطرف الأفضل في المباراة والاكثر استحواذا على الكرة واندفاعا الى الهجوم وكاد يفتتح التسجيل في مناسبات عدة أبرزها رأسية الالماني ثيلو كيهرر إثر ركلة حرة جانبية انبرى لها الإيطالي اليساندرو فلورنتسي مرت بجوار القائم الأيمن (18)، وأخرى للبرازيلي رافينيا من مسافة قريبة إثر تمريرة من الأرجنتيني أنخل دي ماريا ارتطمت بالقائم الأيمن (25).

وأنقد الحارس مايك ماينان مرماه من هدف محقق بتصديه لكرة بالكعب من المهاجم الايطالي مويز كين إثر تمريرة عرضية من دي ماريا (41).

وتابع ماينان تألقه عندما تصدى لكرة حاول مدافعه البرتغالي جوزيه فونتي إبعادها من باب المرمى لكنها كانت في طريقها الى الشباك قبل ان يتصدى لها على دفعتين (45+2).

ودفع توخيل بمبابي والألماني يوليان دراكسلر في الدقيقة 77 مكان دي ماريا ورافينيا، دون أن تتغير النتيجة.