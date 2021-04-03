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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

ليل يخطف فوزاً ثميناً من باريس سان جيرمان ويتصدر

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حسم ليل مباراته القوية مع مضيفه باريس سان جيرمان بهدف دون رد في المرحلة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

AFP

ودخل باريس سان جيرمان مباراته مع ليل وسط غياب العديد من عناصر البارزة مثل الأرجنتيني إيكاردي والإسباني سارابيا والإيطالي فيراتي لكنه اعتمد على البرازيلي نيمار أساسياً قبل أن يطرد في آخر دقيقة إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني.

واستغل ليل تشتت باريس سان جيرمان قبل مباراته المنتظرة أمام بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء فافتتح التسجيل مع أول ثلث ساعة بفضل الكندي جوناثان ديفيد (20).

وكان باريس سان جيرمان الطرف الأفضل بالمجمل لكنه لم يستغل فرصه بالشكل الأمثل وبدا واضحاً تأثره بغياب إيكاردي.

وضرب ليل أكثر من عصفور بحجر واحد عندما ردّ اعتباره أمام باريس سان جيرمان الذي أخرجه من كأس فرنسا منذ قرابة أسبوعين، كما تصدر الدوري الفرنسي بفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان وأكّد جديته في المنافسة على اللقب.

ولم يفسد فوز ليل سوى طرد البرتغالي دجالو بتلقيه الإنذار الأصفر الثاني في اللحظات الأخيرة.

ورفع ليل رصيده إلى 66 نقطة أمام باريس سان جيرمان 63 وموناكو 62 وليون الذي يملك مباراة أقل (60).

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