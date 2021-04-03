ليل يخطف فوزاً ثميناً من باريس سان جيرمان ويتصدر

ودخل باريس سان جيرمان مباراته مع ليل وسط غياب العديد من عناصر البارزة مثل الأرجنتيني إيكاردي والإسباني سارابيا والإيطالي فيراتي لكنه اعتمد على البرازيلي نيمار أساسياً قبل أن يطرد في آخر دقيقة إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني.

واستغل ليل تشتت باريس سان جيرمان قبل مباراته المنتظرة أمام بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء فافتتح التسجيل مع أول ثلث ساعة بفضل الكندي جوناثان ديفيد (20).

وكان باريس سان جيرمان الطرف الأفضل بالمجمل لكنه لم يستغل فرصه بالشكل الأمثل وبدا واضحاً تأثره بغياب إيكاردي.

وضرب ليل أكثر من عصفور بحجر واحد عندما ردّ اعتباره أمام باريس سان جيرمان الذي أخرجه من كأس فرنسا منذ قرابة أسبوعين، كما تصدر الدوري الفرنسي بفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان وأكّد جديته في المنافسة على اللقب.

ولم يفسد فوز ليل سوى طرد البرتغالي دجالو بتلقيه الإنذار الأصفر الثاني في اللحظات الأخيرة.

ورفع ليل رصيده إلى 66 نقطة أمام باريس سان جيرمان 63 وموناكو 62 وليون الذي يملك مباراة أقل (60).