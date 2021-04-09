ورفع ليل رصيده إلى 69 نقطة متقدماً بفارق 6 نقاط مؤقتاً عن باريس سان جيرمان الذي يلتقي ستراسبورغ السبت.

والفوز هو العشرون لليل هذا الموسم مقابل 9 تعادلات و3 هزائم فقط.

وحمل الفوز نكهة تركية لأن المسجلين كانا براق يلماز (60) ومواطنه زكي تشيليك (89).

كان ميتز الطرف الأفضل في المباراة وسنحت له فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل من ركلة جزاء إثر لمسة يد من المدافع البرتغالي جوزيه فونتي داخل المنطقة لم يتنبه لها الحكم الرئيسي لكنه منحها بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد، فانبرى لها البلجيكي أرون ليا إيسيكا فتصدى لها حارس ليل مايك مانيان ببراعة (16).

وواصل ميتز أفضليته في مطلع الشوط الثاني وتدخل مانيان لإنقاذ مرماه من تسديدة إيسيكا (50).

وخلافاً لمجريات اللعب نجح ليل في افتتاح التسجيل عبر هدافه يلماز الذي تلقى كرة متقنة من البرتغالي ريناتو سانشيز فكسر مصيدة التسلل وسدد كرة داخل الشباك (60).

وحسم تشيليك نتيجة المباراة نهائياً لصالح ليل بتسجيله الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.







