وخاض ليل المباراة في غياب جناحيه تيموثي وياه وجوناثان بامبا بسبب إصابتهما بتمزق في الفخذ، إلى جانب لاعب الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز الذي لا يزال يعاني من إصابة في الركبة.

وكان ليل يأمل في مواصلة صحوته بعد بدايته المخيبة للآمال، قبل أن يصحّح المسار بتحقيق فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على مونبلييه 2-1 في المرحلة الرابعة، لكنه مني بهزيمته الثانية هذا الموسم مكتفيًا بخمس نقاط في المركز العاشر مؤقتًا.

افتتح لوريان التسجيل مبكرًا عندما قام النيجيري تيريم موفي بمجهود فردي رائع في مواجهة أربعة مدافعين من فريق ليل ومرر كرة متقنة باتجاه أرمان لوريانتيه ليسيطر عليها الأخير ويطلقها بيسراه على الطاير داخل الشباك (7). ثم أهدر صاحب الهدف انفرادًا بحارس مرمى ليل إيفو غربيتش (14).

وسقط المهاجم التركي المخضرم بوراك يلماز أرضًا داخل المنطقة إثر احتكاك مع جوليان لابورت، فلم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء انبرى لها بنجاح يلماز مدركًا التعادل (25).

وكانت الكلمة الاخيرة لموفي الذي سجل هدف الفوز للوريان عندما سدد الكرة بيسراه داخل الشباك قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.