ليل وموناكو في لقاء لا يحتمل أنصاف الحلول من قبل beIN SPORTS March 14, 2021 10:47 3:44 دقيقة ستكون الجماهير على موعد مع صدام مرتقب بين منافسَين على لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، إذ يستضيف ملعب موناكو مباراة كبيرة بين نادي الإمارة وليل. ويستقبل باريس سان جيرمان ضيفه نانت والهدف تحقيق فوز يعزز به موقعه في دائرة الصراع على الصدارة. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي موناكو ليل -آخر الفيديوهات 2:13 دقيقة غاتوسو يعود إلى ميلان بهدف إسعاد جماهير نابولي 3:44 دقيقة ليل وموناكو في لقاء لا يحتمل أنصاف الحلول 4:10 دقيقة مواجهة بطموحات أوروبية بين مان يونايتد ووست هام 3:21 دقيقة ديربي لندني منتظر بين توتنهام وأرسنال 4:04 دقيقة أتلتيكو مدريد يعود بتعادل مخيب من أرض خيتافي 0:47 دقيقة فيورنتينا يحقق انتصارا عريضاً على بينيفنتو 3:33 دقيقة مانشستر سيتي يواصل انتصاراته ويكتسح فولهام 0:51 دقيقة إنكلترا تفوز على فرنسا في بطولة الأمم الست للرغبي 0:49 دقيقة سيمبا لن يلعب أمام جماهيره مجدداً في دوري الأبطال 0:51 دقيقة ساسوولو ينتزع فوزاً صعباً من فيرونا