ليل للحفاظ على الصدارة من بوابة نيس من قبل beIN SPORTS May 1, 2021 10:44 2:38 دقيقة يسعى ليل للحفاظ على صدارة الدوري الفرنسي عند مواجهة ضيفه نيس اليوم السبت في الجولة 35. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي نيس ليل -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة كونتي: "الرسالة وصلت بشكل واضح" 0:40 دقيقة تعرّف على قصة بيع حذاء ليونيل ميسي 3:12 دقيقة مباراة ريال مدريد وأوساسونا – التغطية الخاصة 1:22 دقيقة أتلتيكو مدريد للحفاظ على الريادة 3:10 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل حصد العلامة الكاملة 2:38 دقيقة ليل للحفاظ على الصدارة من بوابة نيس 1:31 دقيقة ريشارليسون: "سعيد باللعب في البريمييرليغ" 0:46 دقيقة توخيل قلق بشأن روديغر وكوفاتشيتش 3:08 دقيقة ليستر يكتفي بالتعادل أمام ساوثمبتون 0:45 دقيقة إيقاف كومان لمباراتين بعد طرده أمام غرناطة