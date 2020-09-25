وبعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف هدية من نيكولا بالوا الذي حول الكرة في شباك فريقه عن طريق الخطأ، انتظر ليل حتى الدقيقة 87 ليؤكد النقاط الثلاث وعودته إلى سكة الانتصارات بعد أن تعادل في المرحلة الماضية مع مرسيليا وصيف البطل 1-1، وذلك بفضل ركلة جزاء نفذها التركي بوراك ييلماز.

ورفع ليل رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن كل من سانت إتيان ورين اللذين يتواجهان السبت على ملعب الأول، فيما تجمد رصيد نانت عند 5 نقاط بعد تلقيه هزيمته الثانية هذا الموسم.



وافتتح النادي الشمالي التسجيل عندما سدد البرازيلي لويز أراوجو كرة بيسراه من مشارف المنطقة أبعدها الحارس ألبان لافون إلى داخل المنطقة، اقتنصها التركي زكي شيليك ومررها عرضية تابعها بالوا بالخطأ في مرمى فريقه عندما حاول تشتيتها (43).

بدا نانت أفضل في الشوط الثاني إلا أن ليل كاد أن يضاعف تقدمه لولا ناب القائم عن لافون لإبعاد كرة جوناثان بامبا (70).

وكان الضيف قريباً من معادلة النتيجة عندما سدد عمران لوزا كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس مايك مينيان ببراعة (76).

وضمن ليل النقاط الثلاث عندما استلم ييلماز الكرة داخل المنطقة والتف حول نفسه بذكاء محاولا التسديد على المرمى قبل أن يعرقله دينيس أبيا، فانبرى الدولي التركي لركلة الجزاء بنجاح (87).