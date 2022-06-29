ليل الفرنسي يتعاقد مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا من قبل AFP June 29, 2022 21:59 0:25 دقيقة أعلن نادي ليل بطل فرنسا لعام 2021 الأربعاء تعيين مدرب روما السابق، البرتغالي باولو فونسيكا، مديرًا فنيًا جديدًا له لمدة موسمين. الدوري الفرنسي ليل باولو فونسيكا -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة المسرح يتقاسم الحضور الجماهيري مع الرياضة في وهران 1:02 دقيقة كيليني يتطلع لتحقيق الألقاب مع لوس أنجليس أف سي 0:58 دقيقة بالميراس يضع قدماً في ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 6:44 دقيقة البرتغالي سواريش مدرباً للأهلي المصري 0:37 دقيقة فالفيردي مدرباً لأتليتيك بيلباو 6:24 دقيقة الموافقة على استضافة البصرة لخليجي 25 4:08 دقيقة لقاء مع رئيس الاتحاد الجزائري للكاراتيه 0:49 دقيقة تركيا تواصل تصدرها في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1:31 دقيقة زهران يعزز رصيد مصر من الميداليات في الجمباز 1:40 دقيقة أنس جابر تعبّر عن فرحتها بالعبور إلى الدور الثالث