

وتقدّم لونس إلى المركز الثاني في الترتيب مؤقتا برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ 15 نقطة من 5 مباريات ومتقدما على أنجيه الثالث بـ 11 نقطة من 5 مباريات.

ولم يسلم دربي الشمال من أحداث مثيرة للجدل، اذ اخترق العشرات من مشجعي أصحاب الأرض الملعب خلال استراحة الشوطين في محاولة لاستفزاز مشجعي النادي الضيف، وبعد خمس دقائق من حالة الهرج والمرج، تدخلت قوات الأمن من أجل الفصل بين الجانبين.

وبعد إخلاء المشجعين من أرض الملعب، قررت السلطات متابعة المباراة لكن تحت طائلة إيقافها في أي لحظة بحال حصول أي حادث مشابه.

وبعد استئناف المباراة، تمكن البولندي بريميسلاف فرانكوفسكي من انتزاع هدف غال قاد لونس إلى الخروج بإنتصار طال انتظاره (74).

وجاءت المباراة بعد أربعة أيام على تعادل ليل أمام فولفسبورغ بلا أهداف في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، غير أنّ عودته إلى الدوري الفرنسي جاءت مخيبة للآمال حيث تعرّض لخسارته الثالثة مقابل فوز وحيد وتعادلين ليتراجع إلى المركز 13 بخمس نقاط من ست مباريات.

ويواجه ليل موسما مضطربا مع استمرار غياب البرتغالي ريناتو سانسيش وجوناثان بامبا، تحت قيادة المدرب الجديد جوسلان غورفينيك الذي حلّ مكان كريستوف غالتييه المنتقل لتدريب نيس.

وأنهى ليل الموسم الماضي متفوقا على العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان بفارق نقطة واحدة ليتوّج باللقب.

وألغي هدف للونس عن طريق ويسلي سعيد بداعي التسلل (79) بعد العودة إلى تقنية الحكم المساعد (في أيه أر).

يذكر أنّ ليل سجّل أسوأ بداية لحامل اللقب (ليغ 1) بعد 6 جولات من الدوري الفرنسي منذ عام 2001 (5 نقاط).