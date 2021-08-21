

ولا يزال فريق الإمارة من دون أي فوز هذا الموسم بعد خسارة أخرى تلقاها أمام لوريان 1-صفر في المرحلة الثانية، فيما تعادل أمام نانت 1-1 في الجولة الافتتاحية.

في المقابل، حقق لونس فوزه الأول هذا الموسم بعد تعادلين في المرحلتين السابقتين.



وسجّل هدفي لونس المهاجم الكاميروني إيغناتيوس غاناغو (52) وسيمون بانزا (90+5)، علماً أنّ المباراة شهدت حالتي طرد، كانت الأولى من نصيب لونس من خلال بطاقة حمراء للمالي شيخ دوكوري (61)، قبل أن يطرد الروسي ألكسندر غولوفين (86) من جانب موناكو.



ويواجه موناكو موسماً عصيباً على خلاف الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الثالث خلف ليل حامل اللقب وباريس سان جيرمان.

