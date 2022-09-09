لونس في الصدارة مؤقتاً من قبل beIN SPORTS September 9, 2022 23:33 0:26 دقيقة فاز لونس على ضيفه تروا 1- صفر اليوم الجمعة في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وسجل كيفين دانسو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39. ويحتل لونس صدارة الدوري الفرنسي مؤقتاً بـ17 نقطة. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة مونريال يحسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية 2:14 دقيقة برشلونة يحلّ ضيفًا ثقيلًا على قادش 3:20 دقيقة مباراة منتظرة بين أنس جابر وشفيونتيك في النهائي 5:26 دقيقة الثنائي رام وساليزبري يحرز لقب زوجي الرجال 2:34 دقيقة بايرن ميونيخ ينشد تجاوز عقبة شتوتغارت 3:00 دقيقة مارسيليا يستضيف ليل وعينه على النقاط الثلاث 3:44 دقيقة باريس سان جيرمان يواجه بريست في مباراة واعدة 2:37 دقيقة الوداد ونهضة بركان في قمة منتظرة ضمن كأس السوبر 1:21 دقيقة تيتي يكشف سبب عدم دعوة جيسوس لتشكيلة البرازيل 7:11 دقيقة ألكاراث يصعد إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة