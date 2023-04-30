الفريق الضيف كان سباقاً للتسجيل عبر إينزو لو في منذ الدقيقة الخامسة عشرة.

متاعب الفريق الباريسي تزايدت بعد إقصاء الدولي المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة العشرين بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

ورغم ذلك تمكن زميله كيليان مبابي من إدراك التعادل في الدقيقة التاسعة و العشرين بعد أن خادع الحارس، وسط اعتراضات شديدة من لاعبي لوريان.

وفي الدقيقة التاسعة و الثلاثين نجح لوريان في التقدم مجدداً و هذه المرة عبر الكاميروني دارلين يونغوا، قبل أن يؤمن السنغالي بامبا ديانغ انتصار لوريان بتوقيعه الثالث عند الدقيقة الثامنة و الثمانين ليتلقى باريس سان جيرمان ثالثَ هزيمة في الدوري في آخر ست مباريات.

باريس سان جيرمان لا يزال في الصدارة برصيد 75 نقطة، أما لوريان فبات لديه 48 نقطة في المركز العاشر.