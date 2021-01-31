فجَّر لوريان صاحب المركز الثامن عشر مفاجأة كبيرة بإسقاطه باريس سان جيرمان حامل اللقب 3-2 محلقا به الهزيمة الأولى بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 36 بهدف لوران أبيرجيل، ثم رد سان جيرمان بثنائية البرازيلي نيمار (45 و58 من ركلتي جزاء)، قبل أن يصدم لوريان ضيفه بهدفين قاتلين عن طريق يوان ويسا (80) والنيجيري تيريم موفي (90+1).

وهو الفوز الخامس للوريان هذا الموسم والثاني على التوالي بعد تغلبه على ديجون بالنتيجة ذاتها الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين، فارتقى الى المركز الثامن عشر، وحرم فريق العاصمة من استعادة الصدارة التي انتزعها ليون الجمعة بفوزه على ضيفه بوردو 2-1.

وانفرد ليل بالمركز الأول مستغلاً تعثر سان جيرمان بعد فوزه على ديجون بهدف دون مقابل.

وراهن بوتشيتينو الذي قاد النادي الباريسي في سادس مباراة على رأس إدارته الفنية في مختلف المسابقات منذ تعيينه خلفا للألماني توماس توخل المقال من منصبه الشهر الماضي (4 انتصارات بينها واحد على مرسيليا في كأس الأبطال +السوبر+ وتعادل واحد)، على رباعيه الهجومي الضارب نيمار وكيليان مبابي ومواطنيه أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي، لكن بدا الضعف في خط الوسط مع بطء الثنائي الأرجنتيني لياندرو باريديس والبرتغالي دانيلو بيريرا، في ظل غياب الدولي الإيطالي ماركو فيراتي بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وكاد لوريان أن يفتتح التسجيل مبكراً من تسديدة للنمسوي أدريان غربيتش أبعدها الحارس الإسباني سيرخيو ريكو الذي لعب أساسيا في غياب الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس المصاب.

لكن لوريان واصل هجومه الضاغط، وكان له ما أراد عندما هز أبيرجيل شباك الضيوف بتسديدة من على أبواب منطقة الجزاء، لم يحرك لها الحارس ساكناً (36).

وقبل انتهاء الشوط الأول بثوان معدودة، أعاد سان جيرمان الأمور إلى نصابها من ركلة جزاء حصل عليها نيمار وانبرى لها بنفسه مدركا التعادل (45).

ومع بداية الشوط الثاني، بدا فريق العاصمة مستخفاً بخصمه، خصوصاً مع تقدم حامل اللقب بهدف ثان من من ركلة جزاء أخرى نتيجة عرقلة إيكاردي، ترجمها نيمار أيضاً بنجاح (58).

وأهدر إيكاردي فرصا عدة للتعزيز أبرزها رأسية سهلة من عرضية لنيمار بين يدي الحارس (72).

ودفع باريس سان جيرمان ثمن الفرص الضائعة إذ أدرك لوريان التعادل في الدقيقة 80 عندما تلاعب البديلان موفي وويسا بعمق الدفاع الباريسي، وتبادلا الكرة بين المدافعين، فتوغل ويسا داخل المنطقة مسددا من مسافة قريبة على يمين الحارس ريكو.

ودفع بوتشيتينو بالإسباني بابلو سارابيا والسنغالي إدريسا غايي بدلاً من دي ماريا وباريديس أملا في تسجيل هدف الفوز، وأضاع مبابي فرصة بتسديدة يسارية من داخل المنطقة علت العارضة (82)، لكن الكلمة الأخيرة كانت لأصحاب الأرض اثر هجمة مرتدة قادها موفي من منتصف الملعب، قبل يسجل هدفاً خطف به النقاط الثلاث (90+1).