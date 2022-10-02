وسجل للفائز لاعب ليل، بافودي دياكيتي، بالخطأ في مرمى فريقه 9 وثيو لو بريس في الدقيقة 87، فيما سجل هدف ليل جوناثان ديفيد في الدقيقة 78.

ولعب لوريان بـ10 لاعبين ابتداء من الدقيقة 62 بعد طرد لاعبه دانغو واتارا من بوركينا فاسو.

وأعاد لوريان الفارق الذي يفصله عن سان جيرمان المتصدر الفائز السبت على نيس 2-1، الى ثلاث نقاط وبقي على بعد نقطة من مرسيليا الثاني المنتصر الجمعة على أنجيه 3-صفر، ضامناً الاحتفاظ بالمركز الثالث بفارق نقطة أمام لنس الذي عمق جراح ليون وألحق به الهزيمة الرابعة توالياً بفوزه القاتل عليه 1-صفر من ركلة جزاء في الدقيقة 82 عبر فلوريان سوتوكا.

وفي المقابل، مني ليل بهزيمة رابعة للموسم وتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثامن.

وبثلاثية لوسام بن يدر (6 و28 و62 من ركلة جزاء) وهدف افتتاحي من السويسري بريل إيمبولو (2) مقابل هدف بالنيران الصديقة لمدافعه البرازيلي كايو هنريكي (79)، تخطى موناكو ضيفه نانت 4-1 وحقق بذلك فوزه الرابع توالياً والتاسع للموسم، ما سمح له برفع رصيده الى 17 نقطة في المركز الخامس بفارق خمس نقاط عن لوريان.

وتحضر فريق الإمارة بهذه النتيجة بأفضل طريقة لاستضافة طرابزون سبور التركي الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليغ"، على أمل تعويض سقوطه في الجولة السابقة على أرضه أمام فيرينتسفاروش المجري صفر-1.

