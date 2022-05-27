قال ناصر غانم الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان إن استمرار كيليان مبابي مع النادي الباريسي يعكس الثقة المتبادلة بين مبابي وبطل فرنسا.

فيما أكد كيليان مبابي أنه لمس عنايةً خاصة و تمسّكاً كبيراً للإدارة الباريسية به خلال مفاوضات التمديد.



