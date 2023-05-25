لحظات رائعة في اليوم المفتوح لتدريب لاعبي باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS May 25, 2023 17:36 1:37 دقيقة لحظات رائعة عاشها خمسة آلاف وخمسمائة طفل في اليوم المفتوح لتدريب لاعبي باريس سان جيرمان في "البارك دي برانس". تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 3:09 دقيقة الصراع على أشدّه على صدارة ترتيب هدّافي "الليغ 1" 0:57 دقيقة نوري إلى نصف نهائي بطولة ليون المفتوحة للتنس 1:37 دقيقة لحظات رائعة في تدريبات باريس سان جيرمان 42:39 دقيقة تيباس يتحدّث عن حادثة العنصرية 8:05 دقيقة مانشستر يونايتد من أجل حجز مقعد في دوري الأبطال 1:18 دقيقة الجزائري بن رحمة وزوما في مقابلة مع beIN SPORTS؟ 0:39 دقيقة فالنسيا في رحلة البحث عن ضمان البقاء 2:57 دقيقة مباراة منتظرة بين تونس والعراق 4:19 دقيقة آخر تطورات حادثة العنصرية مع فينيسيوس 2:37 دقيقة أندية الدوري الألماني ترفض دخول المستثمرين