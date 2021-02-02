لا فائز في مزايدة حقوق بث الدوري الفرنسي من قبل beIN SPORTS February 2, 2021 18:27 4:19 دقيقة انتهت المزايدة الخاصة بحقوق البث التلفزيوني للدوري الفرنسي، من دون تحديد أي ناقل فائز بها، ما يدفع الرابطة الفرنسية لكرة القدم الآن، للتفاوض مباشرة مع الشركات المهتمة بشراء هذه الحقوق. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي حقوق بث -آخر الفيديوهات 1:45 دقيقة جائحة كورونا تلقي بظلالها على "الميركاتو الشتوي" 0:27 دقيقة توديبو من برشلونة إلى نيس على سبيل الإعارة 0:25 دقيقة وست بروميتش يضمّ نايلز من أرسنال على سبيل الإعارة 1:01 دقيقة بارتي إلى ثالث أدوار "يارا فالي كلاسيك" 0:30 دقيقة ساوثهامبتون يستعير مينامينو من ليفربول 4:19 دقيقة لا فائز في مزايدة حقوق بث الدوري الفرنسي 0:28 دقيقة لاس بالماس يعلن التعاقد مع خيسي 1:25 دقيقة مرسيليا يعلق نشاط مدربه فياش-بواش 3:51 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 0:37 دقيقة كلوب يستبعد عودة فان دايك للملاعب هذا الموسم