

وكان ليون صاحب الأفضلية أغلب فترات المباراة وحاول نجومه خصوصا الدولي الهولندي ممفيس ديباي وموسى ديمبيلي والكاميروني كارل توكو إيكامبي دون جدوى.

وحاول مدرب ليون رودي غارسيا تنشيط خط هجومه في الشوط الثاني عندما دفع بالجزائري الأصل حسام عوار العائد إلى الملاعب بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد الذي حرمه من المشاركة مع المنتخب الفرنسي في دوري الأمم الأوروبية، ومواطنه الواعد ريان شرقي دون أن ينجح في تحقيق فوزه الثاني على التوالي.

وهو التعادل الثاني لبوردو هذا الموسم فانفرد بالمركز الثاني مؤقتا برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة خلف نيس المتصدر بالعلامة الكاملة والذي يحل ضيفا على مونبلييه السبت.

أما ليون فسقط في فخ التعادل للمرة الأولى هذا الموسم علما بأنه لعب مباراته الثانية فقط بعد الأولى التي فاز فيها على ديجون 4-1 الأسبوع الماضي.

ورفع ليون الذي يملك مباراة مؤجلة أمام مونبلييه سيخوضها الثلاثاء المقبل، رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف أمام أندية رين وموناكو ونانت وليل التي تخوض مبارياتها الأحد في ختام المرحلة.

ويلعب السبت أيضا سانت إتيان مع ستراسبورغ.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات ليل مع ميتز، وأنجيه مع رينس، وديجون مع بريست، ولوريان مع لانس، ونيم مع رين، وموناكو مع نانت، وباريس سان جيرمان مع مرسيليا.





