ودخل فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي إلى اللقاء على خلفية تعادل سلبي مع أنجيه كان الثاني له للموسم مقابل أربعة انتصارات ومن دون هزيمة.

لكن معالم الخسارة الأولى على أرضه في آخر 12 مباراة، وتحديداً منذ السابع من شباط/فبراير حين سقط أمام غريمه باريس سان جيرمان 0-2 في المرحلة الرابعة والعشرين من الموسم الماضي، بدأت ترتسم بتخلفه أمام لانس بهدفين نظيفين سجلهما فلوريان سوتوكا (9 من ركلة جزاء) والبولندي بريميسلاف فرانكوفسكي (27).

إلا أن الأمل عاد لصاحب الأرض بفضل ديميتري باييه الذي قلص الفارق (33) ثم فرض التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر ركلة جزاء (3+40).

وبدا أن الفريقين في طريقهما الى التعادل قبل أن ينجح البديل ويسلي سعيد في خطف هدف الفوز الرابع للانس هذا الموسم في الدقيقة 71، ما سمح لفريقه في رفع رصيده الى 15 نقطة والصعود بالتالي الى الوصافة على حساب الفريق المتوسطي الذي يملك مباراة مؤجلة (توقفت ضد نيس في المرحلة الثالثة وستعاد من بدايتها في 27 الشهر المقبل).

