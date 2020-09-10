وسجّل الكاميروني إينياتوس غاناغو هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة 57.

غيابات كثيرة

استهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الفرنسي في كرة القدم بالسقوط أمام مضيفه لانس صفر-1 الخميس في المرحلة الثانية، متأثرا بالغيابات الكثيرة في صفوفه نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وغاب البطل عن المرحلة الافتتاحية (ضد ميتز) بسبب وصوله إلى نهائي دوري الأبطال (خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني)، وبالتالي كانت مباراة الخميس الأولى له في الدوري وقد خسرها نتيجة خطأ من حارسه الشاب البولندي مارسين بولكا في الدقيقة 57.

وتأثر الفريق بغياب كيليان مبابي والبرازيليين نيمار وماركينيوس والأرجنتينيين أنخل دي ماريا وماورو إيكاري ولياندرو باريديس والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لإصابتهم بـ "كوفيد-19".