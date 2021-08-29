لاعبو باريس سان جيرمان وعلى رأسهم ليونيل ميسي يصلون لملعب رانس من قبل beIN SPORTS August 29, 2021 19:30 2:59 دقيقة وصل لاعبو باريس سان جيرمان وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ملعب أوغست ديلاون الذي سيحتضن مباراة الفريق الباريسي ومضيفه نادي رانس. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 2:46 دقيقة ميسي يشارك كبديل في مباراته الأولى مع سان جيرمان 0:48 دقيقة منتخب الاتحاد الروسي يتوّج بكأس العالم 2:48 دقيقة كليرمون على الطريق الصحيح وليل يستفيق 0:40 دقيقة مباراة باريس سان جيرمان (2) ورانس (0) ميسي على الدكة ومبابي أساسياً أمام رانس 3:58 دقيقة غرينوود يقود مانشستر يونايتد للفوز خارج الديار 4:06 دقيقة مدينة رانس محط أنظار العالم 2:59 دقيقة نجوم باريس سان جيرمان يصلون ملعب رانس 1:57 دقيقة ميسي يخطف الأنظار في رانس 3:35 دقيقة برشلونة يتخطى خيتافي بصعوبة