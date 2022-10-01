وكان اللاعب، قد تعرض لإصابة عضلية أعلى الفخذ اليسرى في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي أمام بريست قبل ثلاثة أسابيع.

ووصل كيمبمبي إلى قطر قبل أسبوع لاستكمال رحلة علاجه للعودة إلى الملاعب، والتي من المتوقع أن تكون في مباراة مارسيليا " بالدوري الفرنسي في الأسبوع الحادي عشر من الدوري يوم السادس عشر من أكتوبر.

يشار إلى أن نادي باريس سان جيرمان يتعاون مع مستشفى سبيتار منذ عام 2014.

ومنذ عام 2019، أصبح مستشفى سبيتار واحداً من عشرين مستشفى وعيادة للطب الرياضي معترف بها عالميًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.